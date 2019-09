LA TUA MISSIONE in QUESTA VITA.Qual è il numero del tuo debito karmico ?

Potresti pensare al debito karmico come un accumulo di tutte le cose “cattive” che hai fatto nelle vite precedenti e che sei stato mandato sulla terra in questa vita per cancellare o ripristinare il tuo equilibrio karmico. Il debito karmico però in realtà non funziona così.

Il karma è semplicemente ‘causa ed effetto’ e definito come l’energia che è messa in moto ogni volta che hai un pensiero o decidi di porre in essere un’azione. Il tuo debito karmico ha a che fare più con le lezioni che ricevi dalla tua vita e con ciò che la tua anima ha bisogno di fare al fine di raggiungere un livello superiore di coscienza.

Mentre il debito karmico è ereditato da vite passate e presenti a livello di anima, in realtà non riguarda solo tutte le cose “cattive” che hai fatto. Riguarda più le azioni che hai intrapreso e dove quelle azioni ti hanno portato.

Nel mondo spirituale non vi è alcuna cosa intesa come buona o cattiva, è tutto relativo e incide su di te in base a come si sceglie di vivere la propria vita e percepire determinati eventi.

In numerologia, ad ognuno viene assegnato un numero del debito karmico che può rivelare quale missione o karma la tua anima è venuta qui per realizzare. Questo numero è determinato dal nome che ti è stato dato alla nascita.

SCOPRI LA TUA MISSIONE in QUESTA VITA usando questa GUIDA NUMEROLOGICA

Per scoprire il tuo numero di debito karmico tutto quello che dovrai fare è fare la somma dei numeri corrispondenti alle lettere del tuo nome e cognome di nascita utilizzando la tabella di seguito.

Così, per esempio, se il tuo nome di nascita completo è MARIA ROSSI, dovrai aggiungere i seguenti numeri che corrispondono alle lettere del tuo nome e cognome per intero:

4+1+9+9+1+9+6+1+1+9 = 50

Si potrebbe quindi ridurre questo numero fino ad una cifra, in questo modo:

5+0 = 5

NOTA BENE: l’unica volta che non si possono ridurre i numeri ad una sola cifra è se hai un 11 o 22 in quanto questi sono conosciuti come Numeri Maestri.

Nell’esempio che abbiamo preso in esame, Maria avrebbe un numero di debito karmico uguale a 5.

A questo punto dovresti aver capito come ricavare il tuo numero.

Ora provaci tu e una volta che lo avrai ricavato, scopri che cosa significa il tuo numero di Debito Karmico:

NUMERO 1

Nelle vite precedenti la chiamata della vostra anima non è mai stata nutrita. Hai sempre messo gli altri prima di te e hai trascorso la maggior parte del tuo tempo preoccupato o preoccupandoti per gli altri. Hai forse trascurato di amare veramente te stesso e hai avuto una bassa autostima o uno scarso senso di autostima. In questa vita sei tornato a imparare realmente che sei importante e che essere felice, nutrito e amato da te stesso, è il vero modo di dare e servire gli altri. Forse la vita ti presenterà molte sfide che ti costringeranno a stare in piedi per te stesso e a scoprire chi sei veramente.

NUMERO 2

Nelle vite precedenti hai dato valore agli elementi materiali e al mondo fisico dando valore alla tua intuizione o alle emozioni. Sei caduto nella trappola di seguire il tuo ego e hai trascurato la tua chiamata spirituale o creativa della tua anima. In questa vita sei tornato a godere l’altro lato della vita: la gioia, la creatività e il piacere. Sei venuto di nuovo per rilasciare i fardelli del mondo materiale per cercare invece la soddisfazione e lo scopo in quello che fai. Forse la vita ti presenta molte situazioni dove si è costretti a guardare oltre l’esterno e nel proprio intimo. Forse ti sentirai guidato e seguirai davvero le tue passioni e darai fiducia alla vocina di dentro.

NUMERO 3



Nelle vite precedenti non ti sei mai sentito a tuo agio e sicuro di essere in grado di esprimere te stesso o di elevarti per quello che è il tuo vero credo. Ti sei potuto sentite oppresso o non sei stato in grado di vivere in modo autentico la tua verità. Forse sei anche stato fermato dal comunicare un messaggio o una verità. In questa vita sei tornato per imparare a alzare la voce e ad aver fiducia nell’ esprimerti. Sei stato anche rimandato indietro per comunicare un messaggio importante al mondo che la tua anima ha tenuto dentro di sè.

NUMERO 4

Nelle vite precedenti la tua vita domestica e familiare non era un posto dove ti sentivi a tuo agio o sicuro. Essere in grado di sperimentare la pace e il comfort che proviene dal vivere in una bella casa, circondato da una bella famiglia, è qualcosa che non hai mai avuto modo di sperimentare o che davi per scontato. In questa vita, sei stato inviato per imparare il valore della famiglia e della casa e quanto sia importante per creare un ambiente sicuro e tranquillo per fiorirvi. Sei venuto anche per imparare l’importanza di sostenere e amare coloro che ti circondano. Forse in questa vita, ti si potranno presentare molte opportunità di ricucire i rapporti familiari e di fornire un ambiente stabile e sicuro ai tuoi cari.

NUMERO 5

Nelle vite precedenti hai desiderato attenzione fisica ed emotiva fino al punto da attaccarti ad essa, necessariamente e avidamente. E’ probabile che hai usato il tuo fascino per ottenere la tua strada, anche se non era nel migliore interesse di coloro che ti circondavano. Forse hai anche avuto una relazione o hai manipolato altri per ottenere e percorrere la tua strada. In questa vita sei tornato per imparare a rispettare gli altri e a trattarli in modo equo, e come creare e rispettare confini sani nelle relazioni. Sei venuto anche per imparare come esprimere la tua verità senza la necessità di manipolazione o di sentimenti artificiali.

NUMERO 6



Nelle vite precedenti hai trascurato la tua salute o forse hai sofferto di una malattia debilitante. Forse hai trovato difficoltà a gestire il tuo tempo tra lavoro, riposo e gioco. Ciò era probabilmente dovuto al fatto che non eri in grado di esprimere le tue emozioni o hai avuto una scarsa comprensione del tuo benessere emotivo. In questa vita sei stato inviato per aiutare, nutrire e curare le tue emozioni e per capire che le emozioni giocano un ruolo importante nella tua salute fisica. La vita può inviare molte sfide e opportunità per rendere la tua salute una priorità in modo da poter iniziare a nutrire il tuo corpo e fornendogli la giusta cura. Alimentazione sana, esercizio fisico e la meditazione sono sicuramente necessari per questo numero karmico.



NUMERO 7

Nelle vite precedenti hai preso molte decisioni in base alle tue esigenze e hai lottato proprio per avere compassione ed empatia nonostante tali decisioni sono state in realtà prese da altri. Forse sei stato in grado di simpatizzare con gli altri e hai sentito molto fortemente che la vita era una lotta con la concorrenza. In questa vita sei venuto a sperimentare la gioia e il flusso della vita, e potrai anche sentirti chiamato ad essere di servizio ad altre persone. Le tue lezioni in questa vita sono imparare davvero a camminare con le scarpe degli altri ed essere compassionevole verso coloro che ti

circondano. Dovrai anche imparare a prendere decisioni che sono per il tuo bene, piuttosto che dar luogo a competizioni o alla necessità di andare avanti.

#NUMERO 8

Nelle vite precedenti non sei riuscito a vivere la vita al suo massimo e hai lottato con l’assunzione di responsabilità delle tue azioni. Forse hai sempre trovato il modo di evitare di guardare la verità o la realtà della tua vita e hai invece fatto affidamento su altri per raccogliere i pezzi della tua vita. Avrai potuto avere anche problemi di dipendenza o magari non sarai riuscito a ottenere che la vostra vita si muovesse in una direzione che veramente potesse sostenere la crescita della tua anima. In questa vita sei tornato ad imparare a prendere la piena responsabilità per la tua vita e la direzione della tua anima. Sei qui anche per imparare a guardare alla verità della tua vita e per arrivare al nucleo dello scopo della tua anima e alla sua missione. Invece di perderti in dipendenze e di cercare di sfuggire alla realtà, in questa vita sarai guidato ad affrontare tutto a testa alta.

NUMERO 9

Nelle vite precedenti vedevi il mondo come un luogo odioso che era pieno di disarmonia, diffidenza e avidità. Non sei stato in grado di vedere oltre le ombre della vita e hai trovato difficile rimanere positivo sulla tua vita e sulla condizione del pianeta. Questo era forse in gran parte dovuto al fatto che hai avuto un risveglio spirituale profondo che ha reso la vita nel mondo fisico come vuota. In questa vita sei tornato per trovare tutte le gioie e i piaceri sulla Terra e per trovare la felicità nella forma fisica. Sei anche tornato per spostare la tua consapevolezza a distanza dal negatività e per iniziare a fare cambiamenti positivi, personalmente o tramite il lavoro umanitario.

NUMERO 11

Nelle vite precedenti hai giocato secondo le regole, hai fatto ciò che la società si aspettava da te e hai vissuto una vita abbastanza positiva e confortevole. Ma, quello che non sei riuscito a fare è ascoltare la chiamata della tua anima e per cogliere le opportunità avventurose che sono state spesso presentate a te. Hai consentito alla paura dell’ignoto di prendere il sopravvento, di fermare la tua anima privandola della possibilità di andare avanti e di bloccarti dallo sperimentare un lato diverso della vita. In questa vita sei tornato a prendere più rischi, prendere decisioni più coraggiose e per imparare a seguire il tuo intuito. La paura non riuscirà più a tenerti indietro questa volta e sarai in grado di rilassarti e di esplorare le molte opportunità davanti a te.

NUMERO22

Nelle vite precedenti hai preferito rimanere nell’ombra e mai hai veramente presentato al mondo i tuoi molti talenti o abilità. Sei rimasto lontano dai riflettori e hai preferito sminuire le tue capacità e abilità. In questa vita sei tornato a prendere finalmente il centro della scena. Sei tornato per mostrare al mondo il tuo talento e ad assumere un ruolo di leadership di qualche tipo. Sei stato inviato per rientrare nel tuo pieno potere e potenziale al fine di lasciare il tuo segno nel mondo. Questa volta, la vita potrà presentarti molte opportunità per rafforzare e condividere con il mondo la tua più alta verità. Sei destinato a lasciare un grande segno sul mondo.