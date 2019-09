Salvini: Spunta il selfie con il figlio del boss della camorra. Il M5s attacca.“Chiarisca”

Salvini e il selfie con il figlio del boss della camorra

Dopo la bufera del crocifisso mostrato in calabria dove venne accusato di dare un gesto e messaggio alla camorra Matteo Salvini si ritrova al fianco del figlio del boss di camorra a fare i selfie. Il selfie è stato pubblicato su Facebook da Antonio Matrone, detto Michele, figlio di Franchino “a belva”, uno dei killer più spietati alla corte di Pasquale Galasso e Carmine Alfieri a Scafati, nel Salernitano, condannato all’ergastolo nel 2009 e inserito per cinque anni nella lista dei super latitanti più pericolosi d’Italia fino al suo arresto nell’agosto 2012. La fotografia è stata pubblicata dal quotidiano Metropolis questa mattina in edicola e ha scatenato la reazione dei Cinquestelle Andrea Caso e Francesco Urraro, membri campani della Commissione parlamentare Antimafia che hanno chiesto a Salvini di “chiarire al più presto la sua posizione”. Una richiesta che, riferisce l’Ansa, ha il “pieno appoggio” del presidente dell’Antimafia, Nicola Morra

Nel postare la foto su Facebook, Matrone ha scritto: “Un caffè insieme al mio caro amico Matteo”

Siamo rimasti allibiti”, dichiarano Caso e Urraro che, insieme alla portavoce Virginia Villani della Commissione Lavoro alla Camera, riferiscono di aver ricevuto i commenti indignati di alcuni cittadini. “Il ministro del ‘più selfie per tutti’ ci ha abituati in 14 mesi ad ogni tipo di foto, ballo ed esibizione canora, ma, se la politica balneare al Papeete poteva farci pure sorridere, qui invece c’è da piangere perché getta ombre su una persona che è stata ministro dell’Interno fino al giuramento del nuovo wsecutivo. Per questo motivo chiediamo pubblicamente a Salvini di chiarire al più presto la sua posizione, meglio ancora se lo facesse in Commissione Antimafia”, spiegano i due parlamentari pentastellati.

Salvini chiarisca subito”, concludono i due Cinquestelle.