Perché escono i capelli grigi?

Se i capelli grigi escono è perché sono stati scatenati processi fisici e chimici con cui i capelli perdono il loro pigmento naturale. Tuttavia, ci sono attualmente diverse indagini che potrebbero portare a invertire questo processo nei prossimi anni.

È un processo biologico completamente naturale e, per questo motivo, di solito non ci chiediamo perché i capelli grigi escano e se questo obbedisce solo all’età o ci sono altri fattori coinvolti.

Per questo motivo, molte persone si fanno prendere dal panico quando vedono uscire i capelli grigi e cercano qualsiasi mezzo per nasconderli. Altri, invece, dipingono i capelli grigi prima di apparire.

Va notato che la probabilità di ingrigimento aumenta tra un ulteriore 10 e il 20% per ogni decennio di vita, dopo 30 anni . Tuttavia, ci sono persone più giovani che hanno i capelli grigi molto prima di quell’età. Cosa c’è dietro tutto questo? Vediamo

Perché i capelli diventano grigi?

I capelli grigi

I capelli grigi sono capelli bianchi che di solito appaiono progressivamente con l’età. Tuttavia, va notato che, prima della nascita, all’inizio della vita, abbiamo tutti i capelli bianchi. Durante il processo di allenamento, acquisisce altre tonalità grazie a una sostanza chiamata melanina .

Esistono due tipi di melanina: l’eumelanina , che dà il colore dei capelli scuri; e la feomelanina, che dona colore di capelli chiaro . A volte, entrambi si combinano e danno origine ad altre tonalità di capelli come il marrone, la rossa, ecc. La melanina si forma in cellule chiamate melanociti , la cui funzione è quella di produrre pigmenti per dare colore ai capelli.

Quando i capelli grigi escono significa che i melanociti non producono più pigmento . Questo può accadere a qualsiasi età, ma è molto raro che si verifichi in persone con meno di 20 anni. Se si verifica prima dei 30 anni, si parla di “caniosi prematura”. Se si verifica dopo i 30 anni, si parla di “caniosi fisiologica”.

Perché escono i capelli grigi?



Si parla molto dei motivi per cui i capelli grigi escono. Tuttavia, la scienza è riuscita solo a specificare due cause completamente comprovate. Questi sono:

Genetica: sebbene i geni responsabili di questo processo non siano stati identificati, è noto che la genetica gioca un ruolo decisivo. Tra le altre cose, determina l’età alla quale escono i capelli grigi. Ci sono più casi di ingrigimento prematuro tra caucasici e asiatici.

Malattie : patologie come la vitiligine causano la perdita del pigmento che dà colore ai capelli. La cosiddetta “anemia perniciosa”, la mancanza di vitamina B 12, l’ipotiroidismo e la sindrome di Werner hanno un effetto simile.

È stato suggerito che esistono altri fattori che favoriscono o accelerano il processo di ingrigimento . Non è completamente dimostrato che questo è il caso, ma ci sono indicazioni della sua influenza. Questi sono:

Stress : l’alterazione del metabolismo e degli ormoni causata da te, potrebbe avere un impatto sulla produzione di melanina. Le persone che affrontano situazioni difficili, ripetutamente, tendono a pascolare più rapidamente.

Dieta sbilanciata : è stato suggerito che un basso consumo di antiossidanti e vitamine minerali influisce sull’avidità.

Tossici : alcuni pensano che il fumo e l’ingestione di alcol e altre droghe accelerino l’uscita dei capelli grigi. Tuttavia, non ci sono prove concrete che sia così.

Un gruppo di scienziati tedeschi ha condotto un’indagine in cui si è concluso che la bassa produzione di melanina è dovuta a un’eccessiva presenza di perossido di idrogeno nelle cellule capillari. Il modo per evitarlo è consumare cibi ricchi di catalasi, come avocado, porro, cipolla, fegato di manzo, ecc.

D’altra parte, il professor Desmond Tobin, dell’Università di Bradford (Regno Unito) , ha concluso che esiste un tipo di “orologio biologico” nel follicolo della radice dei capelli . Questo determina il momento in cui i melanociti smettono di produrre il pigmento dei capelli. La novità è che ci sono prove che questo processo può essere invertito.

Nel frattempo, uno studio condotto presso l’Università del Cairo (Egitto), guidato dal professor Irini Samuel , ha affermato che, nel caso degli uomini, esiste un legame tra il processo di ingrigimento e il rischio coronarico . Un livello elevato di capelli grigi, in tenera età, sarebbe un segno di questo rischio